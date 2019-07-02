ِوفاة عزت أبو عوف.. والعزاء في مسجد الشرطة

توفي الفنان الكبير عزت أبو عوف، صباح أمس الاثنين الموافق 1 من يوليو، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ 71 عامًا، وتم تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة.

ومن المقرر إقامة عزاء الفنان الراحل، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 من يوليو الجاري، بعد صلاة المغرب مباشرة.

ولد عزت أبو عوف عام 1948، تخرج من كلية الطب، وبدأ مسيرته الفنية من خلال تكوين فرقة غناء بالتعاون مع شقيقاته الأربعة، وأطلق عليها اسم “الفور إم”، ودخل بعد ذلك مجال التمثيل.

شارك “أبو عوف” في بطولة عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها فيلم “جيم أوفر”، “إسماعيلية رايح جاي”، “عمر وسلمى”، “بوبوس”، “مطب صناعي”، “آيس كريم في جليم”، مسلسل “كريمة كريمة”، “عمارة يعقوبيان”، “الملك فاروق”، وغيرها.