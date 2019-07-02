ِشاهد.. خالد الجندي يدعو لـ “ريهام سعيد وشريف مدكور” بالشفاء

حرص الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الدعاء للإعلامي شريف مدكور، والإعلاكية ريهام سعيد، بالشفاء العاجل.

حيث أكد “الجندي” خلال حلقة أمس الاثنين الموافق 1 من يوليو الجاري، من برنامجه “لعلهم يفقهون” المذاع عبر قناة “دي إم سي”، أنه اختلف كثيرًا في الرأي مع كلاً من مدكور وريهام سعيد، إلا أن “الإصرار على فعل الخير” يجمع بينهم.

ووجه الداعية الإسلامي رسالة للإعلامي شريف مدكور، قائلاً: “أتمنى لك الشفاء العاجل، أنت علمتنا درس في الصبر والجلد، وهذا دليل أن إيمانك مثل العمالقة، ادعيلي.. فإن دعوتك مستجابة”.