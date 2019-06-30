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ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بضمادات في يدها… والنشطاء: “عيد وصابتك”

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فاجأت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بصورة لضمادات على يدها نتيجة لجرح أثر سقوطها من الدراجة، الأمر الذي جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل معها قائلين: “عين وصابتك”.

ونشرت ياسمين صبري صورتين إحداهما للجروح والثانية لضمادات على يدها، ووضعت أيقونة لشخص يبكي، ما دفع النشطاء للتفاعل مع الصورة، فقال عبادي: “في عبد الله مادو ولا فيك…”.

وقالت جيمت: “وقعتي! حسدوكي”، وعلق قاسم محمد قائلا: “عين وصابتك”.

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وكانت صورة ياسمين صبري تصدرت غلاف مجلة فوج العالمية في نسختها العربية، في عددها شهر يوليو وأغسطس، والتقت صورها في جلسة التصوير الخاصة بالمجلة في العاصمة روما.

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