محمد عساف يتمنى تقديم ألبوم مع شيرين وفيلم عن قصة حياة العندليب

صرح المطرب الفلسطيني محمد عساف، بأنه يحب الجمهور المصري جدا ويعتبر من الجماهير الهامة لديه، وأن الجمهور المصري يقيم اي مطرب وأي فنان، لأنه ذواق بطبعة، وقد قام بإحياء الكثير من الحفلات الغنائية له في مصر، وتفاعل معه الجمهور المصري بشكل كبير وذلك الأمر اسعده جدا.

كما أشار خلال لقاءه في على قناة فضائية، أثناء تغطية مهرجان موازين الفني، قائلا: «الكثير من الجمهور المصري شبهنى بالراحل عبد الحليم حافظ، وأتمنى تقديم عمل فني عن حياة العندليب الكبير الفنان الرائع عبد الحليم حافظ».

وأثناء اللقاء اكد بأنه يتمنى تقديم ألبوم غنائي مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، كما أوضح بأنه يقوم بالسفر الى امريكا بشكل سنوي حتى يقيم 7 حفلات غنائية سنوية.