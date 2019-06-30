إياد نصار: وافقت على أداء فيلم “الممر” بدون تفكير

صرح الفنان أياد نصار، بأنه قد وافق على المشاركة في تأدية جوره في فيلم الممر، بدون تفكير لأن الفيلم يعتبر عمل من الأعمال التي تخرج من النظام الخاص إلى العام، وأنه ليس كمثل الأعمال السابقة التي تناولا قصص حرب أكتوبر من خلال إطار عام.

حيث قد أضاف أياد نصار، خلال لقائه في برنامج هنا العاصمة، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، قائلا:«جمعتني عدة جلسات مع المخرج الكبير شريف عرفة من أجل بناء شخصية الضابط الإسرائيلي والتعرف على خلفيته والتطور النفسي له».

والجدير بالذكر بأن فيلم الممر قد حقق نجاح كبير بعد عرضه في كافة أدوار السينما، والفيلم من بطولة الفنان أحمد عز، وحقق إيرادات بلغت نحو 50 مليون جنيه مصري خلا 24 ساعة من عرضه، والرقم ذلك يدل على حصول الفيلم على نسبة نجاح كبيرة.