راغب علامة ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة “يالا”

كشف المطرب اللبناني راغب علامة الستار عن أغنية جديدة “سينجل” بعنوان “يالا” والتي انتهي من تسجيلها خلال الأيام الماضية داخل أحد الأستوديوهات ، والتي سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

أغنية يالا من كلمات عماد الإربياري، ومن ألحان محمود الخيامى وتوزيع طارق عبد الجابر، وجيتارات أحمد روكيت، وهندسة صوت هانى محروس، كما انه من المتوقع أن تحقق الأغنية بعد طرحها ردود أفعال إيجابية، حيث ان راغب علامة يتألق فى أدائها، علاوة على اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها بطريقة جديدة ستجذب الجمهور لها.

ومن أخر أعمال راغب علامة أغنية “صدفة”، والتي كانت من كلمات وألحان أماني النوري، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ولاقت استحسان من الجمهور.