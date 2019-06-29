لأول مرة نادين نسيب تنشر صورة لها مع أطفالها

قامت الفنانة اللبنانية نادين نسيب صورة تجمعها بأطفالها من خلال موقع الصور الشهير “انستجرام”، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها نادين صورة لأطفالها.

وكتبت نادين على الصورة قائلة: “الحب غير المشروط الحب الحقيقي.. حب بلا حدود الله يحميكم ويخليلي ياكم ويحمى ولاد العالم أمين يارب”.

وقد شاركت نادين نسيب في شهر رمضان المنقضى مسلسل “خمسة ونص” مع الفنانين قصى خولي، ومعتصم النهار، وحققت خلال العمل نجاحا كبيرا، وأشاد الجمهور والنقاد بالعمل.

وشارك الفنانة اللبنانية نادين نسيب مسلسل “خمسة ونص” قصة خولي، معتصم النهار، رفيق على أحمد، وغيرها من الممثلين، ومن تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة سيدارز المملوكة لصادق الصباح.

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