تقترب أغنية أدهم سليمان إلى أكثر من مليون مشاهدة

أغنية الفنان أدهم سليمان “ياسيدي” حققت ما يقارب من مليون مشاهدة منذ أن تم طرحها “يوتيوب” منذ أسبوعين، حيث أنها نالت إعجاب الكثير من جمهور مصر والوطن العربي، كما أنه أكد أن الأغنية من كلماته ومن ألحانه.

وحقق الفنان أدهم سليمان نجاحاً كبيراً في الفترة الماضية بعدد من أغنياته ومن أشهرها ” لسا فاكر، ويا سمرا، وصورة معكوسة” فهما وصلوا إلى مستوى عالي من حيث المشاهدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، وبالجدير بالذكر أن الفنان أدهم سليمان قد طرح منذ 5 أشهر فيديو كليب ” يا سمرا” وحقت نسبة عالية من المشاهدين على موقع “اليوتيوب” كما أن عدد المشاهدين تجاوز أربعة وأربعون مليون.