استعداد مصطفى حجاج لجولة غنائية في الساحل الشمالي

المطرب مصطفى حجاج يستعد لإحياء مجموعة من حفلات غنائية في موسم الصيف في الساحل الشمالي، ويتم ابتداءه من في آخر الشهر الحالي، ويوليو المقبل، وقرر الفنان مصطفى حجاج أن يقدم مجموعة من أغاني ألبومه الجديد والتي سيتم طرحها في الفترة المقبلة، ومن جهة أخرى سوف ينتهي مصطفى حجاج من ألبومه الجديد خلال أيام قليلة، الذي تعاون فيه الكثير من الشعراء والملحنين والموزعين.

وبالجدير بالذكر أن الألبوم 13 أغنية ومنها أغنية “صدمة ونهاية”، وهي من ألحان محمد محمدي، ومن توزيع أحمد أمين، كما أيضاً تعاون معه الشاعر ناصر الجيل، ويوجد أيضاً أعمال أخرى لمصطفى حجاج وهو كليب “اعمل الصح” من كلمات محمد عاطف، ومن ألحان وليد سعيد.