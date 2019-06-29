ريهام سعيد تكشف تفاصيل مرضها ورحلة العلاج

في أول تصريح للإعلامية ريهام سعيد بعد أزمتها الصحية الأخيرة، أنها تجهز نفسها في الوقت الحالي للسفر إلى أحدى الدول الأوربية من أجل تلقى العلاج هناك.

وتجرى ريهام سعيد، في الساعات الحالية الكثير من الاتصالات من أجل اختيار دكتور متميز يقوم بتشخيص حالتها والبدء في مرحلة العلاج، وأكدت أن كل ما يخفيها حاليا هو أن يصل الميكروب إلى المخ، موضحة أن في الوقت نفسه أن المرض ليس جلدية كما قال البعض.

ووجهت ريهام سعيد الشكر إلى كل من دعمها في تلك الأزمة، حيث أكدت أنها تلقت الكثير من المكالمات ولكن حالتها الصحية تمنعها من الرد عليها.

وأيضاً أكدت أنها تمكث في الوقت الحالي في المنزل، كما نصحها الدكتور الخاص بها وأكد على أهمية الراحة والابتعاد عن المستشفى حتى لا تلتقط أي ميكروبي أخر، ومنع عنها الزيارات لمدة أسبوعين.

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وأيضاً تعرضت ريهام سعيد لعملية خطيرة في الوجه بعدما أصيبت ببكتريا في الوجه، حيث أكد الاطباء أن الخطر مازال موجود عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتريا إلى المخ، لهذا ستخضع لعلاج مكثف في الفترة القادمة، حتى لا تنتشر هذه البكتريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها.