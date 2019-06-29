تفاصيل جديدة للحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد

صرح مصدر مقرب من الإعلامية ريهام سعيد، بأنها خلال الفترة الحالية تخضع لفترة علاج ورعاية صحية لمدة لا تقل عن أسبوعين، حيث أنها قد أصيبت بمرض في وجهها، كما أشار المصدر بأن الإعلامية توجد في منزلها وأن تحسن حالتها الصحية يتوقف على مرور تلك الأسبوعين بسلام وفق مال قاله الطبيب المعالج لأنها فترة خطيرة بالنسبة لريهام سعيد.

كما صرح المصدر بأن الزيارة ممنوعة عن ريهام سعيد، وأنها لا تتحدث في الهاتف أيضا، كما أنه يطالب جمهوره بالدعاء لها وأن تمتثل للشفاء خلال تلك الفترة.

والجدير بالذكر بأن الإعلامية ريهام سعيد قد طلبت من جمهورها الدعاء لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بعد اكتشافها للمرض.