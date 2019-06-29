وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض في أحدى مستشفيات القاهرة

توفى صباح اليوم الفنان محمد أبو الوفا، بعد معاناته مع المرض حيث أنه قد دخل إلى أحدى المستشفيات وعلى أثر المرض دخل إلى غرفة العناية المركزة منذ عدة أيام.

حيث قد صرح إسلام نجل الفنان محمد أبو الوفا، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،«إنا لله وإنا إليه راجعون، أبي في ذمة الله».

والجدير بالذكر بأن الفنان محمد أبو الوفا، كان من الوجه المميزة في العديد من الأدوار في الدراما المصرية، وقد تعلق به الجماهير بسبب أداءه لكافة أدواره بدقة وتميز، ومن أهم أعمال الفنان الراحل، مسلسل ابن حلال، ومسلسل نسر الصعيد، ومسلسل كأنه أمبارح، ومسلسل الميزان، والشارع اللي ورانا.