الفنان حسين الجسمي يحسم الجدل حول زواجه السري وعودته لشركة روتانا

صرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بخصوص عودته لشركة روتانا عن طريق مؤتمر صحفي عقد ضمن فعاليات مهرجان موزاين في المغرب، وأوضح بأنه قادر على أن يقوم بإنتاج كافة أعماله الفنية، ومن الممكن أن يتعاون الفنان حسين الجسمي مع الشركة لعقد عدد من الحفلات الفنية.

كما قد كشف حسين الجسمي حقيقة زواجه في السر، واكد بأن كل تلك ألأقاويل إشاعات كاذبة ليس لها دليل من الصحة، وأنه تلك الشائعة لا تحزنه ولكنها أفرحته ومنحته السعادة.

وبالنسبة عن انضمام الفنان إلى برنامج اكتشاف المواهب “The Voice”فأنه قام بالنفي لذلك الأمر ولم يتم اتفاق رسمي بين الفنان وبين إدارة القناة حتى الآن، ولو توفرت الفرصة سوف يشارك في برنامج المواهب وأنه يرغب في ذلك.