ريهام سعيد تنشر وصيتها بعد إصابتها بمرض خطير في الوجه

علقت الإعلامية الشهيرة ريهام سعيد، عقب إصابتها بحدوث مرض خطير لها في وجهها، بأنها قد ناشدت كل جماهيرها ومحبيها بالدعاء لها عن طريق نشرها منشور من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

حيث أن المذيعة ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير، لبعض الكلمات التي اعتبرها البعض بانها وصية بعد مرضها قائلة: “حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا”.

والجدير بالذكر بان الإعلامية ريهام سعيد، قد أصيبت في الفترة الأخيرة بمرض بكتريا في الوجه، وإنها خضعت لعملية جراحية ومن المتوقع تغيب على اثر تلك المرض عن شاشة قناة الحياة خلال الفترة القادمة حتى تتماثل الشفاء التام.