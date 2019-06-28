ماجد المهندس يطرح أغنيته الجديدة “أوقعلك عقد”

كشف الفنان العراقى ماجد المهندس عن طرحه لأغنيه الجديدة والتي تحمل اسم “أوقع لك عقد” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهى من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم، توزيع أحمد المهندس، مكس وماستر جاسم محمد.

بينما يستعد ماجد المهندس بالوقت الحالي للظهور في حفل افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان إفران الموسيقى الدولي، والذي من المقرر انطلاقه رسميًا يوم الأحد 20 يوليو المقبل، ويستمر لمدة 8 أيام متتالية

حيث تعد تلك المرة الاولي التي يحي فيها المطرب ماجد المهندس حفل الافتتاح فى المهرجان الموسيقى الأشهر فى مدينة إفران الساحلية، كما ينضم لاحياء الحفل نخبة من المغنيين المغاربة لهذا العام من بينهم المغربى حاتم عمور، والمغربية دنيا بطمة، والمغربى زهير بهاوى، بالاضافة الى المطرب المصري حمزة نمرة.