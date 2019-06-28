سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح اغنيته مع محمد رمضان “انساي”

قام المطرب المغربي سعد لمجرد بالكشف عن البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة تحت عنوان “انساى” والتي تجمع بينه وبين النجم محمد رمضان في أول ديوتو غنائي بينهما، يظهر علي البوستر الثنائي بشكل يشبه أفلام هوليوود الشهيرة، وقد علق عليها لمجرد قائلًا: “قريبًا في باريس”.

فيما كشف سعد عن موعد طرح الأغنية، والذي يأتي في منتصف فصل الصيف الحالي، الأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، بينما يغني رمضان باللهجة المصرية.

الجدير بالذكر أن من اخر أعمال الفنان سعد لمجرد أغنية “نجيبك نجيبك” من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان، والتي حققت منذ طرحها في منتصف الشهر الجاري نسبة مشاهدات نحو 10 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

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أما عن آخر أعمال رمضان الفنية هي أغنية “بابا” عبر قناة روتانا وحقق خلالها 10 ملايين مشاهدة، وكانت من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصري وإخراج أحمد عبد الواحد.