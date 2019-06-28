جورج الراسي يعود بعد غياب سنوات بأغنية جديدة “خليها في بالك” باللهجة المصرية

بعد غياب يعود الفنان والمطرب اللبناني جورج الراسى إلى الساحة الغنائية بعد غياب سنوات في أغنية “سينجل” جديدة بعنوان “خليها في بالك”، بالتعاون مع الموزع الموسيقى أحمد أمين، الأغنية من كلمات وألحان صلاح الكردى، ومن المقرر أن يتم طرحها بالأسواق خلال الفترة القادمة.

ومن جانب أخر يتعاون الموزع أحمد أمين مع مصطفى حجاج بأغنية “سينجل” جديدة بعنوان “بناقصة”، من ألحان محمد محمدى ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن أغنية “روحى” من أخر أعمال جورج الراسي و هى من كلمات طوني أبي كرم، وألحان وتوزيع نيكولا شبلى، وتدور الأغنية حول شاب يعاتب حبيبته على جفائها معه معبّرًا عن ندمه على حبها لكونه يشعر بها كالغريبة بقربه، فيقول لها “روحي.. أنا بدي روحي”.