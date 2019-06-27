صلاح الجهيني يكشف تفاصيل فيلمه الجديد الشايب لآسر ياسين

الفنان آسر ياسين يقوم في الوقت الحالي بتحضير للعمل فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “الشايب”، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج حسين المنباوي، وسيتم تصوير هذا الفيلم خلال الأيام المقبلة بعد أن يتم استكمال باقي الأبطال ،وحالياً تم عقد بطل العمل من خلال جلسات عمل مكثفة مع مخرج الفيلم والمؤلف واتفقوا على مكان التصوير والتفاصيل المبدئية للعمل.

ومن جهة أخرى أكدر المؤلف صلاح الهجيني أن الفيلم ستدور أحداثه في إطار أكشن يحمل طابعاً كوميدي، والكثير من المفاجآت خاصة أن الفكرة ستكون جديدة على السينما المصرية، وآخر أعمال الفنان آسر ياسين فيلم “تراب الماس” الذي تدور قصته حول طه حسين الزهار وهو شاب يعمل بإحدى الصيدليات ويعيش مع والده العقيد.