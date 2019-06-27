انتهاء الفنان أحمد رزق من تصوير حلقة من برنامج سهرانين مع أمير كرارة

الفنان أحمد رزق انتهى من تصوير حلقة في برنامج “سهرانين” الذي يذاع على قناة ON E الذي يقدمه النجم أمير كرارة، ويتحدث أحمد رزق من خلال هذه الحلقة في دوره في فيلمه ” الممر” الذي يعرض في الوقت الحالي في دور السينما وكواليس تحضيره، وتحدث أيضاً عن الأماكن التي يجب أن يسعر فيها مع أصدقائه، وتحدث أيضاً عن أشياء أخرى أثناء اللقاء.

وأكد الفنان أحمد رزق أن فيلم “الممر” من إنتاج هشام عبد الخالق، ويوجد مجموعة من الشخصيات في هذا الفيلم على رأسهم النجم أحمد عز، والفنانة هند صبري، أحمد رزق، شريف منير، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم من الفنانين.