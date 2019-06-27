صلاح الجهيني يعلن تفاصيل تصوير فيلم الشايب لآسر ياسين

الفنان آسر ياسين يحُضر في الوقت الحالي للعمل في فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “الشايب”، وهو من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج حسين المنباوي، وسيتم تصوير هذا الفيلم خلال الأيام المقبلة بعد أن يتم استعداء واستكمال باقي الأبطال، وحالياً تم عقد بطل العمل من خلال جلسات عمل مكثفة مع مخرج الفيلم والمؤلف واتفقوا على مكان التصوير والتفاصيل المبدئية للعمل.

ومن جهة أخرى أكدر المؤلف صلاح الهجيني أن الفيلم ستدور أحداثه في إطار أكشن يحمل أيضا الطابع الكوميدي، والكثير من المفاجآت خاصة أن الفكرة ستكون جديدة على السينما المصرية، وآخر أعمال الفنان آسر ياسين فيلم “تراب الماس” الذي تدور قصته حول طه حسين الزهار وهو شاب يعمل بإحدى الصيدليات ويعيش مع والده العقيد.