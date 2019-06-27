استئناف تصوير فريق كل سنة وأنت طيب بعد توقفه عدة أشهر

يعود فريق عمل فيلم ” كل سنة وأنت طيب” من جديد، وقرروا أعضاء الفرقة إعادة التصوير مجدداً خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد فترة طويلة من توقفه فاستغرق التوقف عدة أشهر، ولذلك من المقرر أن يتم تزويد ساعات العمل خلال الأيام المقبلة، لكي يصبح جاهزاً للعرض كما أكد ذلك المؤلف محمد عبد المعطي.

وفيلم “كل سنة وأنت طيب” من بطولة الفنان تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج سعيد الماروق، وفي البداية كان الفيلم يحمل اسم “حمزة” ثم تم تغيره إلى النصب التذكاري، وفي النهاية تم الاستقرار على الاسم الأخير ” كل سنة وأنت طيب”.