تصالح المنتجة إيمان خالد مع الفنان أحمد سلامة وزوجته

أكدت المنتجة إيمان خالد، بأنها قامت بالتنازل عن ثلاثة محاضر قد قدمتهم ضد الفنان أحمد سلامة وزوجته الممثلة منى جلال، حيث أنها اتهمتهما في المحاضر بالاعتداء على ابنها، وضرب أبناء شقيقتها الذي تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 10 سنين.

كما أنها أكدت في المحضر بإن الفنانة منى جلال زوجة الفنان أحمد سلامة قامت بسب بناتها وهن طالبات في الجامعة، وشهدت على ذلك كاميرات كانت توجد في نادي الصيد.

ولكن بعد ذلك قام الفنان أحمد سلامة وزوجته بالاعتذار لهما أمام أصدقائهم، فهذا جعل الفنانة إيمان خالد تتنازل عن المحضر المقدم ضدهما، كما أنها أكدت أن العلاقة بينهما أصبحت ودية وتم نسيان الأمر بشكل متكامل.