مد موعد التقديم للمشاريع في المنصة لمرحلة التطوير بمهرجان الجونة السينمائي

اعلن عدد من القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، بترحيل الموعد النهائي لقبول طلبات التقديم في منصة الجونة السينمائية، لمدة أسبوع أخر، حتى يصبح الموعد الأخير والنهائي في منتصف ليل يوم 2 يوليو القادم، حيث يمكن لصناع الفيلم السينمائي الذين يعملون على مشاريع أفلامهم التقديم في المنصة قبل ذلك الموعد.

حيث أنه منصة الجونة السينمائية هي فعالية صناعة السينما، بهدف الدعم، كما أنه مختبر لتطوير مشاريع الأفلام، مع تمكين صناع الأفلام العرب، مع توفير الدعم المالي والفني الذين يحتاجون له.

والجدير بالذكر بأن منصة الجونة السينمائية تقدم، برنامجين مختلفين للسينمائيين الذين يرغبون في المشاركة والتعلم، وهما: منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي.