النجم أحمد حلمي ينشر بوستر فيلمه الجديد “خيال مآته” على انستجرام

قام الفنان احمد حلمي بنشر بوستر يحمل اسمه الجديد “خيال مأته” من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كما قد علق الفنان على بوستر فيلمه الجديد قائلا: “خيال مآتة عيد كبير”.

كما قد تفاعل جماهير الفنان احمد حلمي مع بوستر فيلمه الجديد، ودونوا الكثير من التعليقات، كما قاموا بتهنئته على عودته للسينما مرة أخرى بفيلمه الجديد والذي من المتوقع عرضه في عيد الأضحى المبارك.

والجدير بالذكر بأن الفنان احمد حلمي، يخوض سباق كبير بعرض فيلمه في عيد الأضحى بفيلمه الجديد خيال مأته، وشاركه في البطولة الفنانة منه شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب، وغيرهم من باقي النجوم، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.