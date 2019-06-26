حقيقة انتهاء عروض مسرح مصر مع عدم عرض مسرحيات جديدة للفرقة

انتشرت الكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية حول حقيقة انتهاء مشروع مسرح مصر، الذي قام بتأسيسه الفنان اشرف عبد الباقي، ويشاركه في إعداده عدد من نجوم الفن الشباب من بينهم الفنان علي ربيع ومحمد أنور وعبد الرحمن وكريم عفيفي وويزو وغيرهم من الفنانين الشباب.

وزاد انتشار توقف عروض مسرح مصر هو توقف العروض المسرحية للفرقة خلال الفترة الحالية، ولا يتم أقامة عروض في مسرح كايرو نايل تاور، كما لا يتم عرض مسرحيات حديثة عبر شاشة قناة أم بي سي مصر.

وأعلن مصدر من داخل فرقة مسرح مصر،بانه لا صحة لتوقف مشروع مسرح مصر بشكل نهائي، وأنما قناة أم بي سي مصر لديها اكثر من 30 مسرحية لم يتم عرضها حتى الآن، من الممكن أن تغطي تلك المسرحيات فترة كبيرة لحين عودة نشاط مسرح مصر من جديد.