وفاة المخرج الكبير محمد النجار عن عمر يناهز 64 عام

توفى صباح امس الثلاثاء، المخرج الكبير محمد النجار عن عمر يناهز 64 عام، حيث أنه تم تشييع جنازته بعد صلاة المغرب من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

ويذكر بأن الفنان قبل وفاته قام بمداخلة هاتفية في برنامج جابر القرموطي، عبر من خلاله المخرج عن حزنه الشديد من الفن، وخاصة خلال فتره تعرضه للمرض، وأنه كان يتعشم خير في عدد من الأشخاص والفنانين الكبار خارج الوسط الفني وادخله، حيث أن قال أثناء المداخلة بأنه كان في حاجة إلى المواساة من أصدقاءه.

وأضاف خلال مداخلة الهاتفية، بأنه يثق تماما بأن الفنان نور الشريف لو كان على قد الحياة كان سيكون أول من يزوره في شدته ومرضه، لأنه مدرسة في الأخلاق والقيم.