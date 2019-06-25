انتهاء الفنان مصطفى حجاج من تسجيل أغنيته الجديدة

قارب الفنان مصطفى حجاج من الانتهاء من تسجيل أغنيته الجديدة “بناقصه”، وتلك الأغنية من ألحان محمد محمدي، ومن توزيع احمد أمين، كما قد أكد أنه سيتم عرضه الأغنية في الأيام المقبلة.

كما أن الفنان مصطفى حجاج أوشك من الانتهاء من ألبومه الجديد خلال أيام قليله، وتعاون معه العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، وهذا الألبوم يضم 13 أغنية و منها “صدمه ونهاية” وهي من ألحان محمد محمدي ومن توزيع احمد أمين أيضا، كما تعاون معه الشاعر ناصر الجيل.

ويوجد أعمال أخرى للفنان مصطفى حجاج ومنها الأغنية الوطنية “اعمل الصح”، وهي من كلمات محمد عاطف ومن ألحان وليد سعيد ومن توزيع احمد عادل، ومن إخراج بتول عرفه، وهذه الأغنية تحث كلماتها المصريين على البناء والتقدم والتخلص من الحالة التي تواجها مصر في الفترة الحالية.