محمد إمام يختار دولة تلايلاند لتصوير مشاهد فيلمه الجديد “لص بغداد”

اختار النجم محمد أمام، دوله تايلاند في شرق أسيا، لكي يقوم بتصوير المشاهد الخارجية في فيلمه الجديد “لص بغداد”، والفيلم من إخراج احمد خالد موسى، كما قد قرروا عرض هذا الفيلم خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المفترض أن يسافر إلى دوله بلغاريا، ولكن مع البحث والكشف وجدت الشركة أن تايلاند هي من افضل الدول لكي تكون قريبه من شكل الأحداث بسبب طبيعتها القريبة لمظاهر الفيلم.

ويعود استئناف تصوير الفيلم خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والجدير بالذكر بأن الفترة الماضية انشغل محمد إمام بتصوير مسلسله هوجان الذي عرض في شهر رمضان الماضي لعام 2019، حيث انه قد حقق نجاحا كبيرا ويعد من تأليف محمد صلاح العزب،ومن إخراج شيرين عادل.