استعداد الثنائي شيكو وهشام ماجد لتقديم فيلم جديد في العام القادم

يستعد الثنائي شيكو وهشام ماجد لتقديم فيلم في موسم إجازة منتصف العام الدراسي، لتقديمه في مستهل عام 2020، حيث عمل الثنائي على الكثير من التحضيرات للعمل الذي قام بكتابته المؤلف خالد دياب ومحمد.

كما أن الفنان شيكو قد عقد عدد من الجلسات التي تخص العمل مع القائمين على الفيلم لكي يعرف كافه التفاصيل، كما أن المخرج أكد أنه سوف يتولى مسئولية الفيلم وسيقوم بتشجيع الفنانين للمشاركة في البطولة.

وأكد أيضاً أن فكرة العمل ستكون مختلفة ومميزة عن باقي الأفلام التي تم تقديمها، وتمنى أن الفيلم يجذب إعجاب الجمهور عند طرحه في دور العرض، ويوجد أعمال أخرى لشيكو وهشام ماجد فيلم “قلب أمه” الذي عرضه في عام 2018 وشارك في بطولته بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز محمود الليثي و احمد سلطان ونور قدري وكان من إخراج عمرو صالح.