تعاون الموزع الموسيقي إلهامي دهيمة لتامر حسني في ألبوم غنائي جديد

أكد الموزع الموسيقى إلهامي دهيمة، بأنه يتعاون في الوقت الحالي مع مطرب الجيل تامر حسني في ألبومه الجديد الذي يضم عدد من الأغنيات الجديدة الذي بدأ في تحضيرات هذا الألبوم منذ فتره طويلة.

كما قد قرر انه لم يكشف عن أسماء الأغاني حتى تكون مفاجأة لجمهوره، وأضاف الموزع الموسيقى إلهامي انه سعيد جدا بمشاركته مع تامر حسني في ألبومه الجديد، ويتمنى آن الأغنيات تنال أعجاب الجمهور وقت إن يتم طرح الألبوم لأنها تشمل نوع جديد من الموسيقى و تقدم بشكل مختلف.

والموزع الموسيقي إلهامي دهيمة يعد واحداً من أهم الموزعين في وقتنا الحالي وله الكثير من النجاحات الفنية مع النجوم ومنهم راشد الماجد، ونوال الزغبي، محمد الشرنوبي، و حسين الجسمي، وسامو زين، وعمر العبد اللات.