نانسي عجرم تنشر صورة لها برفقة طفلتها الثالثة “ليا” للمرة الأولى

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها وهي تحمل طفلتها الثالثة “ليا”، والتي رزقت بها في أول يناير المنقضي، حيث قامت نانسي عجرم بنشر صورة تجمعها مع “ليا” عبر صفحتها على الفيس بوك وعلقت عليها: “صباح الخير من ليا” لتلقى الطفلة ترحيب كبير من جانب جمهور نانسي.

وتعتبر تلك الصورة هي الأولى لها التي تكشف فيها نانسي عجرم عن وجه “ليا” بعدما نشرت لها صورة سابقا وهي تقوم بإرضاعها حيث كانت تحس الأمهات على إرضاع أبنائهم رضاعة طبيعية وعلقت حينها على الصورة “الرضاعة الطبيعية كانت دائما من أجمل التجارب في حياتي”.

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و”ليا” هي الابنة الثالثة لنانسي عجرم من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم حيث تزوجا في عام 2008 وانجبا ابتهما الأولى “ميلا” والتي تبلغ من العمر 10 أعوام، و”إيلا” 8 أعوام، ودائما ما تحرص نانسي على مشاركة جمهورها لحظاتها مع زوجها وبناتها على مواقع السوشيال ميديا بنشر صورها دائما.