انتهاء صابر الرباعي من تصوير أغنية باي باي باللهجة التونسية

انتهى المطرب التونسي صابر الرباعي من تصوير كليب أغنية ” باي باي” التي تم تسجيلها باللهجة التونسية، وتم تصوير هذا الكليب بأكثر من موقع.

وأغنية “باي باي” من كلمات وألحان سليم عبد الله، ومن توزيع سامي المعتوقي، ومن إخراج وليد ناصيف، وسيتم عرض هذا الكليب في الأيام المقبلة بعد أن يتم الانتهاء من عملية المونتاج والمكساح.

وبالجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان صابر الرباعي هو تصويره لكليب جديد لأغنية تحمل اسم ” أين أذهب”، وتعد هذه الأغنية من كلمات نزار قباني، ومن ألحان الموسيقار الدكتور طلال، ومن توزيع الموزع يحيي الموجي.

أغنية “باي باي” ستجذب انتباه الكثير من المشاهدين، نظراً لأن الكليب تم تصويره في أكثر من موقع.