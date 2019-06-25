تصوير الجزء الثاني من فيلم الرعب هالوين بطولة “جيمي لي كورتيس”

تستعد “Blumhouse” الترفيهية لبدء تصوير الجزء الثاني من فيلم الرعب Halloween2 للنجمة “جيمي لي كورتيس”، وسوف يتم بدء تصوير هذا الفيلم في شهر سبتمبر المقبل، وسوف يتم نشره بصالات السينما في 16 من شهر أكتوبر، ويعد مخرج الجزء الأول لهذا الفيلم هو “ديفيد جوردون جرين”.

ويعود التأليف وإخراج الجزء الجديد من الفيلم إلى الممثلة القديرة جيمي لي كورتيس في دور (لوري سترود) ، و تم انعقاد اجتماعاً مع رئيس الشركة المنتجة جيسون بلوم في خلال أقل من أسبوعين، والجدير بالذكر أن الجزء الأول من فيلم ( (Halloween تم إصداره في شهر أكتوبر الماضي ونجح في حصد 255 مليون دولار في اشتباك التذاكر العالمي.