المطرب حلمي عبد الباقي يرشح نفسه لمجلس نقابة المهن الموسيقية

قرر المطرب الكبير حلمي عبد الباقي ترشيح نفسه لمجلس نقابة المهن الموسيقية المقبلة المقرر إقامتها في 30 يوليو القادم.

وقد أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن فتح باب الترشيح لدورة مجلس إدارة النقابة الجديدة، لمدة 4 أعوام جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء.

ومن المقرر أن يتم تسليم الترشيحات من أعضاء النقابة على المناصب من يوم الأحد 7 يوليو، وحتى الاربعاء 10 يوليو، حتى فتح باب التنازلات والتراجع من السبت 13 يوليو وحتى الأثنين 15 يوليو.

وبالنسبة لباب الطعون فيبدأ من الثلاثاء 16 يوليو إلى الخميس 18 يوليو، وسيتم إعلان الأسماء النهائية يوم السبت 20 يوليو، على أن يتم إجراء الانتخابات في 30 يوليو، والإعادة في السادس من شهر أغسطس.