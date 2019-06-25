عودة الفنان علي حميدة لتسجيل أغنيات جديدة

أكد المطرب على حميدة، بأنه سيقوم بتسجيل أغنيات جديدة في الفترة المقبلة، لكي يقوم بطرحها على اليوتيوب ويتمني أن تنال إعجاب الكثير، وأشار إلى أنه يسعى إلى أن تكون الأغنيات الجديدة تحمل كلماتها أفكار جديدة.

كما أنه أوضح خطته لطرح الأغنيات، سيقوم بطرح أغنية جديدة كل شهر عبر السوشيال ميديا، والأغنيات ستكون من كلمات عصام الحاج، ومن توزيع عدد من الموزعين المصريين والأفارقة، وأكد أن الأغاني ستقدم بشكل جيد، وحرص على دخول آلات موسيقية عالمية وعربية.

وبالجدير بالذكر أن المطرب على حميدة شارك في فيلم ” بورصة مصر”، الذي جمع فيه عدد من النجوم، ومنهم الفنان القدير حسن حسني، ولطفي لبيب، ومحمد لطفي، ونجوى فؤاد، وغيرهم من الفنانين.