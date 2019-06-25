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أفضل الأفلام التي تناولت حب كرة القدم في مصر

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قدمت السينما المصرية مجموعة من الأفلام التي أظهرت حب كرة القدم، ولذلك سنذكر لكم في الآتي أهم هذه الأفلام، فيلم 4/2/4، حيث أنه يعتبر ذلك الفيلم كوميدي يحكي عن حب رجل أعمال للكرة، فهو يقيم نادياً لها، وبوفاته تنتقل الإدارة لابنه الذي لا يفقه شيئاً عن الأمر، وتبدأ المفارقات الكوميدية.

كما أن هذا الفيلم من بطولة كل من: الفنان يونس شلبي، أمين هنيدي، وسمير غانم، وأحمد عدوية، ومن تأليف فاروق صبري، ومن إخراج أحمد فؤاد، وإنتاج عام 1981 ميلادي.

كما أن فيلم الحريف من الأفلام التي تحدثت عن الكرة المصرية، وتدور قصة الفيلم عن لاعبي الشوارع وحرفيتهم ومحبين كرة القدم حتى النخاع والموهوبين الذين ضاعت منهم هذه الفرصة، كما أن المخرج محمد خان قدم القصة من تأليفه.

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