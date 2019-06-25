أمير كرارة يحقق 56 مليون و279 ألف جنيه بفيلمه السينمائي كازابلانكا

يستمر فيلم النجم الكبير أمير كرارة، في تحقيق رقماً قياسياً بفيلمه الجديد في السينما المصرية، حيث أنه قد حقق ليلة أمس 1.040.774، حيث أنه فاز في السباق السينمائي منذ أول أيام عيد الفطر الماضي، وأصبحت حصيلة إيرادات الفيلم 56 مليون و270 ألف جنيه، منذ أن تم عرضه.

وبالرغم من أن الجمهور كان مشغول حالياً بالكثير من الأحداث مثل بطولة الأمم الأفريقية وامتحانات الثانوي العامة، إلا أنه قد حصد الكثير من الإيرادات اليومية عن المنافسين، وغالباً ما سيتم زيادة هذه الإيرادات خلال الأيام المقبلة، نظراً لوجود جودة الفيلم من حيث السيناريو والإخراج ومشاركة الكثير من الممثلين المميزين في هذا الفيلم، بالإضافة إلى ضخامة الإنتاج.

وفيلم “كازابلانكا” من تأليف هشام هلال، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي فيلمز ووليد منصور، كما أنه من بطولة الفنان أمير كرارة، وغادة عادل، وغيرهم من الفنانين.