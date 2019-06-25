مشوار الفنان محمد صبحي في صالون الأوبرا الثقافي

قام الدكتور مجدي صابر، بإهداء الفنان القدير محمد صبحي القدير، درع الأوبرا التذكاري تكريماً وتقديراً لمشواره الفني المضيء دائما في كافة المجالات الفنية، كما سيتم عقد لقاء في صالون الأوبرا الثقافي، الذي سيتم عقده في يوم الأربعاء القادم، وفي هذا الصالون أستعرض الفنان محمد صبحي مسيرته وأهم أعماله، ويتم مناقشة بعض القضايا الفنية والثقافية المعاصرة.

من الجدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي خريج محمد فنون مسرحية، حيث أنه عمل بالتدريس وتركه لكي يبدأ مشواره الفني بمصاحبة رفيق دربه لكاتب لينين الرملي.

كما أن الفنان محمد صبحي قام بالعديد من المسرحيات التلفزيونية ومنها ” أنت حر، الهمجي، والبغبغان، وتخاريف، رحلة المليون، يوميات ونيس، وسنبل بعد المليون” وغيرهم من الأعمال المسرحية والسينمائية.