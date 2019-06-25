طرح أغنية نظرة لعيني للفنانة نسرين طافش

طرح أغنية الفنانة السورية نسرين طافش أغنية ” نظرة لغيني” وذلك عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” والأغنية من كلمات حياة أسبر ومن ألحان فضل سليمان، وهي من ضمن أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم ” الحلوة”.

وطرحت الفنانة نسرين منذ أيام قليلة أغنية بعنوان ” نجمة قطبية” والتي غنتها باللهجة الجزائرية، فهي أهدتها للجزائر وهي بلد والدتها، وكما أن الفنانة نسرين اعتمدت في طرح أغاني الألبوم على مراحل وهي الطريقة التي يعتمد عليها نجوم الغناء في الفترة الحالية، حيث حققت كل أغنية المشاهدات المطلوبة.

كما قد كانت الفنانة نسرين طافت طرحت أول أغنية في ألبومها، وهي الأغنية الرئيسية بعنوان “الحلوة”، وهي من كلمات مصطفى حسن ،ومن ألحان بلال سرور، ومن توزيع هاني يعقوب.