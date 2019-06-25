طرح ألبوم قصة حب للفنان رامي عياش على اليوتيوب

قامت الشركة المنتجة لألبوم رامي عياش “قصة حب” في الأسواق بعد أن تم تحضيرات استغرقت فترة طويلة، بالإضافة إلى أن هذا الألبوم يشمل 10 أغاني متنوعة باللهجة المصرية واللبنانية ومن ضمنها، أغنية “قصة حب” من كلمات محمد رفاعي، ومن ألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

وأغنية “وصفولي عيونك” من كلمات نبيل أفيوني ، ومن ألحان نور الملاح، ومن توزيع جان ماري رياشي، وأغنية “حبايب” من كلمات وألحان سليم عساف، ومن توزيع عمر الصباغ، وأغنية “بعقلين” من كلمات معتصم حمزة، ومن ألحان بهاء حمزة، ومن توزيع أستوديو رامي عياش، وضياء حمزة، وأغنية “بالأفراح” من كلمات سليم عساف، ومن ألحان رامي عياش، ومن توزيع أستوديو رامي عياش.