موزع الفنان محمد منير ينفي خضوع الكينج لعملية جراحية

يقدم الفنان الكبير محمد منير، حفل غنائي في الأردن ويعتبر الحفل من ضمن فعاليات الدورة 34 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، حيث أنه من المقرر بدء فعاليات الحفل في يوم 18 يوليو القادم، كما يحي الفنان يوم الأحد القادم حفل غنائي ضخم في ألمانيا ويقوم بتقديم مجموعة من الأغاني المفضلة للجماهير، حيث أن محمد منير يتمتع بشعبية كبيرة داخل ألمانيا.

كما أن الفنان محمد منير قد تعرض منذ فترة لشائعة بأنه قد سافر إلى ألمانيا حتى يقوم بأجراء عملية جراحية خطيرة، إلا أن الموزع شريف نور قائد الفرقة الموسيقية للفنان محمد منير، قام بنفي كل الشائعات التي ترددت حول ذلك الأمر وان الفنان بصحة جيدة، ويستعد لإحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة.