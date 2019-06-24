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مهاجمة حادة رامي جمال للمطربة اللبنانية مريام فارس

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قام الفنان رامي جمال بمهاجمة المطربة اللبنانية ميريام في مؤتمر صحفي على هامش مهرجان موازين الذي قد قام في دولة المغرب في 21 يونيو إلى 29 يونيو، وقد أثارت التصريحات الكثير من نجوم الوسط الفني ورواد السوشيال ميديا.

كما أن الفنان رامي جمال قال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الفنانة ميريام تقول ” اللي بتقول أنها بقت ثقيلة على مصر ليه عندها فلوس بقالها سنة والله.. ادفعيهم الأول يا ثقيلة”

فأوضحت الفنانة ميريام فارس أسباب عدم إحيائها للحفلات الكبيرة بمصر، لأن أجرها أصبح مرتفعاً للغاية، والحفلات في مصر لا تستطيع أن تقوم بمتطلباتها التي لا يقدر أحد على توفيرها قائلة “أصبحت ثقيلة على مصر”.

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