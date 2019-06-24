الإعلامية ريهام سعيد لمريام فارس “لما تجيبي سيرة مصر والمصريين أعرفي قدرك كويس”

قامت الإعلامية ريهام سعيد بعرض الفيديو الخاص بمريام فارس الذي أوضحت فيه سبب عدم إحيائها للحفلات منذ فترة كبيرة في جمهورية مصر العربية وصرحت إنها لم تحيي حفلة منذ سنوات.

وقالت إنها لم تعد تحيي حفلات مصر لأنها كبرت مهنيا وأرتفع أجرها وصارت طلباتها كبيرة وأصبحت ثقيلة على مصر لذلك السبب لم أعد أتواجد في مصر.

رد الإعلامية ريهام سعيد على ميريام فارس

وقد أثارت تلك الجملة غضب المصريين سواء كان الشعب المصري أو الفنانين والإعلاميين المصريين، وردت الإعلامية ريهام سعيد على تصريح مريام فارس في برنامجها صبايا الذي يعرض على قناة الحياة الحمراء قائلة “لما تجيبي سيرة مصر والمصريين أعرفي قدرك كويس، وتتكلمي بإحترام وتتكلمي بمنتهي الحرص لأن أحنا مش حنسكت على الإهانة دي” وأكملت قائلة ” متهيئلي إنك خسرتي للأبد المصريين”.