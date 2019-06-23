جمال سليمان يكشف حقيقة نيته الترشح لرئاسة سوريا

أعلن الفنان السوري جمال سليمان عن موقفه من ترشحه للرئاسة السورية، وهذا ما بعدما وردت أنباء عن عزمة الترشيح لرئاسة سوريا.

وأكد سليمان في حوار تلفزيوني له أنه لا ينوى الترشح لرئاسة سوريا، مؤكدا أنه يطمح إلى تأسيس شركة إنتاج فنية بتمويل ضخم، تنتج له الكثير من الأعمال الفنية تحديدا في المجالات المختلفة.

وأوضح أن رئاسة سوريا ليست حكرا على عائلة معينة، داعيا للتخلص من هذا الأمر، حيث أن الترشح للرئاسة حق كل سوري وسورية.

وأشار سليمان إلى أنه سيفكر في الترشح للرئاسة إذا حكمت الحاجة لهذا، معبراً على مدى رغبته في أن يكون هناك من هو أفضل منهن حتى يقف خلفه ويدعمه.

كما استنكر الشعارات التي تقول إنه لا بديل عن بشار الأسد رئيسيا لسوريا، مؤكدا أن هذا أهانة كبيرة للشعب السوري، لأنها تصريحات تدل على أن سوريا بلد غير قادر على إنتاج رؤساء.

Advertisements

وأوضح جمال سليمان أن الشعب السوري عظيم جدا ومتعلم وناجح، ومتيقن من وجود 50 رجلا وامرأة على الاقل يستحقون أن يكونوا بدلاء للرئيس السوري الحالي.

وعلق على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب بسيطرة إسرائيل على الجولان، مشيراً إلى أنه توجه خطير، ويتسبب هذا في المزيد من الصراعات والحروب في المنطقة بدلاً من وضع حلولا لها.

وقال الفنان جمال سليمان أن اعتراف ترامب أوقف عملية التنمية في الإقليم، وقدم هدية للتنظيمات المتطرفة مثل “داعش” و”القاعدة”.