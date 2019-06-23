محمد منير يحيي حفل مهرجان “جرش” بالأردن بعد غياب 17 عاما

يحيى الفنان الكبير محمد منير، حفلاً غنائيا في الأردن ضمن فعاليات الدورة الـ 34 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، والمقرر بدء فعالياته في 18 يوليو القادم، وفقاً لما أكد أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في عمان.

ويحيى اليوم الأحد، محمد منير حفلاً غنائيا كبيرا في ألمانيا ويقدم فيه بعض الأغاني المحبوبة لدى جمهوره هناك، تحديدا أن منير له شعبية كبيرة في ألمانيا.

وقد تعرض محمد منير لشائعة منذ أيام قليل، بأنه سافر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية خطيرة، إلا أن الموزع شريف نور قائد الفرقة الموسيقية للكينج نفى جميع الشائعات التي انتشرت حول محمد منير، وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة ويستعد لإحياء بعض الحفلات الضخمة في المرحلة المقبلة.