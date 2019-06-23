الفنانة هبه مجدي تحتفل بمناقشة رسالة الماجستير في أكاديمية الفنون

قامت الفنانة هبه مجدي بالاحتفال بمناسبة قيامها بمناقشة رسالة الماجستير في دراستها لأداء الدويتو عند الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنان فريد الأطرش في عالم السينما المصرية، وكان الاحتفال داخل الأكاديمية للفنون، وقد حضر الحفل كل من زوجها المطرب محمد محسن ووالدتها، كما حضر نقيب الممثلين أشرف زكي، بالإضافة إلى عدد من صديقتيها الفنانين مثل الفنانة سهر الصايغ، والفنانة ميرنا نور الدين، بالإضافة إلى حضور الإعلامي مفيد فوزي وابنته حنان.

كما قد استكملت الفنانة هبه مجدي قائلة” الحمد لله يا بابا تميت المناقشة اللي بدأتها معايا وشجعتني وأصريت أني أخوض هذه التجربة جداً في حياتي.. أرجوا الدعاء لأبويا ولكل من رحلوا”

كما أنها أضافت على حسابها على موقع انستجرام ” الحمد لله تميت مناقشة رسالة الماجستير.. شكراً زوجي و حبيبي محمد لمساعدتك لي من بداية هذه الرحلة ووقوفك دائماً جنبي”