كليب متجمعين لحكيم يحصد حوالي نصف مليون مشاهدة

حقق الكليب الغنائي “متجمعين” للمطرب حكيم حوالي نصف مليون مشاهدة، بعد أن تم طرحها على موقع الفيديوهات اليوتيوب، فهو حقق الجدل للكثير من المشاهدين، وهي الأغنية الرسمية لحفل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما أن أغنية “متجمعين” من كلمات الشاعر محيي حوار، ومن ألحان الفنان شريف حمدان، ومن توزيع طارق عبد الجبار، ومن قام بتسجيل والمكساج المهندس أمير محروس، والأغنية من إخراج المخرج ياسر سامي.

كما قد شارك الفنان حكيم في غناء أغنية “متجمعين” المطرب النيجيري فيمي كوتيه، حيث أنه قد شارك معه بالغناء أثناء حفل الافتتاح في كأس العالم لعام 2010 في مدينه جوهانسبرج، كما أنه تم ترشيحه لجائزة جرامي 4 مرات، كما أن المطربة الإيفوارية “دويبه” رشحت لجائزة “جرامي” لعام 2004، وكل هؤلاء الفنانين شاركوا في غناء حفل الافتتاح لكأس الأمم الإفريقية.