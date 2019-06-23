مصطفى حجاج يتألق في حفل الغردقة أمس

قام الفنان مصطفى حجاج، بإحياء حفل كبير وضخم داخل مدينة الغردقة، وسط حضور كبير من المحبين وعاشقين الفنان، كما حضر الحفل الكثير من الشخصيات العامة في محافظة البحر الأحمر.

كما قد قدم الفنان مصطفى حجاج عدد كبير من أغانيه المميزة منها أغانيه الشهيرة «خطوة، وزحمة حياتي، ويا منعنع، ويا لوز مقشر، والوجع، ومبحنلهاش، وأنا بتقطع من جوايا، واللى يقدر يتقدر، و100 وش».. وغيرها من الأغاني الأخرى، كما قد تميز الحفل بوجود الكثير من الأجواء المبهرة كما قد استمر الفنان مصطفى حجاج في الغناء على مدار ما يقارب ساعتين طوال الحفل.

والجدير بالذكر بأن آخر أعمال الفنان مصطفى حجاج أغنية «خطوة»، التي حققت بعد أداءها ردود أفعال إيجابية، وحصدت تلك الأغنية نسبة مشاهدات عالية.