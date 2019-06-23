سيدي جابر المشروع السينمائي الجديد لعمرو سعد

النجم عمرو سعد يبدأ بتجهزات فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل أسم سيدي جابر والفيلم من إخراج أحمد عبد الباسط وتأليف مصطفي حمدي ومن المقرر أن يتم التصوير خلال الأيام المقبلة ويبدأ حاليا عمرو سعد أولي جلسات عمل مع المؤلف والمخرج للاتفاق علي كافة تفاصيل الفيلم حيث يتضمن العمل أكثر من خط درامي منها الأكشن والاجتماع وجاري الاستقرار على النجوم المشاركين في العمل.

وأخر أعمال النجم عمرو سعد مسلسل بركة وقد تم عرضه في رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة كبيرة وشارك في بطولته كل من الفنانة هنادي مهنا وهالة صدقي ومحمد لطفي وكمال ابو رية وأحمد حلاوة ومحمد أبو داوود وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم ومن أنتاج سنيرجي.