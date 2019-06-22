احتفال الفنانة ريهام عبد الغفور بعيد ميلاد والدها اليوم على انستجرام

قامت الفنانة ريهاد عبد الغفور، بالاحتفال بعيد ميلاد والدها الفنان أشرف عبد الغفور بعامه 76، من خلال صفحتها على موقع تبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.

حيث قد قامت الفنانة ريهام عبد الغفور بتجميع عدد من صور والدها ونشرها عبر الإنستجرام، وعلقت عليها قائلة ” عيد ميلاد سعيد لأعظم رجل قابلته على الإطلاق.. إلى الشخص الذي رفع سقف توقعاتي لما يجب أن يكون عليه الرجل.. أحبك أكثر من أي كلمات يمكن أن تصفها، وأحترمك بشكل لا مثيل له، أنا فخورة جداً بأن يكون هذا الشخص الرائع هو والدي”.

والجدير بالذكر بأن الفنانة ريهام عبد الغفور شاركت في مسلسل ” زي الشمس” الذي عرض في رمضان 2019، وشارك فيه الكثير من الفنانين ومنهم دينا الشربيني، وأحمد داود، وسوسن بدر.